استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Wrapped Aave Plasma USDe نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.99865 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Wrapped Aave Plasma USDe نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1.0485 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر WAPLAUSDE هو $ 1.1010 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر WAPLAUSDE هو $ 1.1560 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAPLAUSDE في عام 2029 هو $ 1.2138 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAPLAUSDE في عام 2030 هو $ 1.2745 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Plasma USDe نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2.0761.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Plasma USDe نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3.3817.