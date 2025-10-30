استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Wrapped Aave Avalanche WAVAX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 21.52 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Wrapped Aave Avalanche WAVAX نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 22.596 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر WAAVAWAVAX هو $ 23.7258 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر WAAVAWAVAX هو $ 24.9120 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAAVAWAVAX في عام 2029 هو $ 26.1576 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAAVAWAVAX في عام 2030 هو $ 27.4655 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Avalanche WAVAX نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 44.7385.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Avalanche WAVAX نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 72.8743.