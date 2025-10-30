استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Wrapped Aave Avalanche SAVAX نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 24,2 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Wrapped Aave Avalanche SAVAX نموًا %5,00. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 25,41 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر WAAVASAVAX هو $ 26,6805 مع معدل نمو %10,25.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر WAAVASAVAX هو $ 28,0145 مع معدل نمو %15,76.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAAVASAVAX في عام 2029 هو $ 29,4152 إلى جانب %21,55 معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAAVASAVAX في عام 2030 هو $ 30,8860 إلى جانب %27,63 معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Avalanche SAVAX نموًا %107,89. يمكن أن يصل سعر تداول $ 50,3100.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Avalanche SAVAX نموًا %238,64. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 81,9497.