استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Wrapped Aave Arbitrum USDT نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 1.2 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Wrapped Aave Arbitrum USDT نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1.26 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر WAARBUSDT هو $ 1.323 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر WAARBUSDT هو $ 1.3891 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAARBUSDT في عام 2029 هو $ 1.4586 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف WAARBUSDT في عام 2030 هو $ 1.5315 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Arbitrum USDT نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2.4947.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Wrapped Aave Arbitrum USDT نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 4.0636.