استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Upheaval Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.012090 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Upheaval Finance نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.012695 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر UPHL هو $ 0.013330 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر UPHL هو $ 0.013996 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UPHL في عام 2029 هو $ 0.014696 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UPHL في عام 2030 هو $ 0.015431 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Upheaval Finance نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.025135.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Upheaval Finance نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.040943.