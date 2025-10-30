استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Thermo Fisher xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 560.62 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Thermo Fisher xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 588.6510 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TMOX هو $ 618.0835 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TMOX هو $ 648.9877 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TMOX في عام 2029 هو $ 681.4371 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TMOX في عام 2030 هو $ 715.5089 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Thermo Fisher xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,165.4887.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Thermo Fisher xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,898.4583.