استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Ripples نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.001972 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Ripples نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.002070 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر RPLS هو $ 0.002174 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر RPLS هو $ 0.002282 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RPLS في عام 2029 هو $ 0.002397 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RPLS في عام 2030 هو $ 0.002516 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ripples نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.004099.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Ripples نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.006678.