استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Powerloom نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.004749 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Powerloom نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.004987 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر POWER هو $ 0.005236 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر POWER هو $ 0.005498 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POWER في عام 2029 هو $ 0.005773 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POWER في عام 2030 هو $ 0.006061 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Powerloom نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.009873.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Powerloom نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.016083.