استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Poolz Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.232764 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Poolz Finance نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.244402 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر POOLX هو $ 0.256622 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر POOLX هو $ 0.269453 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POOLX في عام 2029 هو $ 0.282926 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POOLX في عام 2030 هو $ 0.297072 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Poolz Finance نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.483899.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Poolz Finance نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.788221.