استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع PepsiCo xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 145.92 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد PepsiCo xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 153.2159 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر PEPX هو $ 160.8768 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر PEPX هو $ 168.9206 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PEPX في عام 2029 هو $ 177.3666 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PEPX في عام 2030 هو $ 186.2350 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PepsiCo xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 303.3571.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر PepsiCo xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 494.1369.