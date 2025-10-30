Paddle Finance (PADD) توقع السعر (USD)

احصل على توقعات أسعار Paddle Finance للأعوام 2026 و2027 و2028 و2030 وغيرها. توقع مقدار نمو PADD في السنوات الخمس القادمة أو أكثر. تنبأ على الفور بسيناريوهات الأسعار المستقبلية بناءً على اتجاهات السوق والمعنويات.

أدخل رقمًا بين -100 و1,000 للتنبؤ بسعر Paddle Finance
%

*إخلاء المسؤولية: تستند جميع توقعات الأسعار إلى مدخلات المستخدم.

توقع سعر Paddle Finance
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-30 02:48:10 (UTC+8)

Paddle Finance توقعات الأسعار للفترة 2025-2050 (USD)

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2025 (هذا العام)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Paddle Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0 في عام 2025.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2026 (العام القادم)

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Paddle Finance نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0 في عام 2026.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2027 (خلال عامين)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر PADD هو $ 0 مع معدل نمو 10.25%.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2028 (خلال 3 سنوات)

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر PADD هو $ 0 مع معدل نمو 15.76%.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2029 (خلال 4 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PADD في عام 2029 هو $ 0 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 5 سنوات)

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PADD في عام 2030 هو $ 0 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2040 (خلال 15 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Paddle Finance نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.

Paddle Finance (PADD) توقعات الأسعار لعام 2050 (خلال 25 سنة)

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Paddle Finance نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.

السنة
السعر
النمو
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
السنة
السعر
النمو
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
توقعات سعر Paddle Finance على المدى القصير لليوم والغد وهذا الأسبوع و30 يومًا

التاريخ
توقعات السعر
النمو
  • October 30, 2025(اليوم)
    $ 0
    0.00%
  • October 31, 2025(غداً)
    $ 0
    0.01%
  • November 6, 2025(هذا الاسبوع)
    $ 0
    0.10%
  • November 29, 2025(30 يوم)
    $ 0
    0.41%
توقع سعرPaddle Finance (PADD) لليوم

السعر المتوقع لعملة PADD على October 30, 2025(اليوم)هو $0. يعكس هذا التوقع النتيجة المحسوبة لنسبة النمو المقدمة، مما يمنح المستخدمين لمحة عن حركة السعر المحتملة لهذا اليوم.

توقع سعر Paddle Finance (PADD) غدًا

بالنسبة إلى October 31, 2025(غداً)، فإن توقع سعر PADD، باستخدام 5% من النمو السنوي، هو $0. تقدم هذه النتائج توقعات تقديرية لقيمة التوكن بناءً على المعلمات المختارة.

توقع سعرPaddle Finance (PADD) لهذا الأسبوع

بحلول November 6, 2025(هذا الاسبوع)، التوقع السعري لعملة PADD، باستخدام معدل نمو سنوي 5%، هو $0. يتم حساب هذا التوقع الأسبوعي بناءً على نفس النسبة المئوية للنمو لتقديم فكرة عن الترندات السعرية المحتملة خلال الأيام القادمة.

توقع سعر Paddle Finance (PADD) خلال 30 يومًا

بالنظر إلى 30 يوماً قادمة، السعر المتوقع لعملة PADD هو $0. هذا التنبؤ مستمد باستخدام معدل النمو السنوي 5% لتقدير قيمة التوكن بعد شهر.

إحصائيات الأسعار الحالية لـ Paddle Finance

--
----

--

$ 107.47K
$ 107.47K$ 107.47K

123.29M
123.29M 123.29M

--
----

--

أحدث سعر لـ PADD هو --. ويبلغ معدل التغير على مدار 24 ساعة 0.00%، وحجم تداول على مدار 24 ساعة --.
علاوة على ذلك، فإن PADD لديه معروض متداول بقيمة 123.29M وإجمالي القيمة السوقية بقيمة $ 107.47K.

السعر التاريخي Paddle Finance

وفقًا لأحدث البيانات التي تم جمعها على صفحة الأسعار الحالية Paddle Finance، فإن السعر الحالي لعملة Paddle Finance هو 0USD. العرض المتداول من Paddle Finance(PADD) هو 123.29M PADD مما يعطيها رسملة سوقية تبلغ $107,470.

الفترة
التغيير(%)
التغيير(USD)
صعود
هبوط
  • 24 ساعة
    6.83%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 أيام
    62.23%
    $ 0
    $ 0.001030
    $ 0.000438
  • 30 يوم
    11.25%
    $ 0
    $ 0.001030
    $ 0.000438
الأداء خلال 24 ساعة

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أظهر Paddle Finance حركة سعرية بقيمة $0، مما يعكس تغييرًا في القيمة بنسبة 6.83%.

الأداء خلال 7 يوماً

خلال آخر 7 أيام، كان يتم تداول Paddle Finance عند أعلى مستوى له عند $0.001030 وأدنى سعر عند $0.000438. وقد شهد تغيرًا في السعر قدره 62.23%. ويُظهر هذا التريند الأخير قدرة PADD على تحقيق المزيد من الحركة في السوق.

الأداء خلال 30 يوماً

في الشهر الماضي، شهد موقع Paddle Finance في الشهر الماضي ارتفاعًا في 11.25% من التغيير، مما يعكس حوالي $0 لقيمته. وهذا يشير إلى أن PADD قد يشهد المزيد من التغيرات في الأسعار في المستقبل القريب.

كيف تعمل وحدة التنبؤ بسعر Paddle Finance (PADD)؟

وحدة التنبؤ بسعر Paddle Finance هي أداة سهلة الاستخدام مصممة لمساعدتك في تقدير الأسعار المستقبلية المحتملة لعملة PADD استنادًا إلى افتراضات النمو الخاصة بك. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو مستثمرًا فضوليًا، تقدم هذه الوحدة طريقة بسيطة وتفاعلية للتنبؤ بالقيمة المستقبلية للتوكن.

1. أدخل توقعات النمو الخاصة بك

ابدأ بإدخال نسبة النمو المرغوب فيها، والتي يمكن أن تكون إما إيجابية أو سلبية، حسب توقعاتك للسوق. قد يعكس ذلك توقعاتك بشأن Paddle Finance خلال العام المقبل أو السنوات الخمس أو حتى عقود في المستقبل.

2. حساب السعر المستقبلي

بمجرد إدخال معدل النمو، انقر على زر "حساب". ستعمل الوحدة على الفور على حساب السعر المستقبلي المتوقع لعملة PADD، مما يمنحك تصورًا واضحًا لكيفية تأثير توقعك على قيمة التوكن بمرور الوقت.

3. استكشاف السيناريوهات المختلفة

يمكنك تجربة معدلات نمو مختلفة لمعرفة كيف يمكن أن تؤثر ظروف السوق المختلفة على سعر Paddle Finance. تتيح لك هذه المرونة تحليل كل من التوقعات المتفائلة والمتحفظة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

4. آراء المستخدمين ورؤى المجتمع

تدمج الوحدة أيضًا بيانات مشاعر المستخدمين، مما يتيح لك مقارنة توقعاتك بتوقعات المستخدمين الآخرين. توفر هذه المدخلات الجماعية نظرة ثاقبة قيّمة حول كيفية إدراك المجتمع لمستقبل PADD.

المؤشرات الفنية للتنبؤ بالأسعار

ولتعزيز دقة التوقعات، تستفيد الوحدة من مجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية وبيانات السوق. وتشمل هذه المؤشرات:

المتوسطات المتحركة الأسية (EMA): يساعد على تتبع اتجاه سعر التوكن من خلال تهدئة التقلبات وتوفير نظرة ثاقبة على انعكاسات الترند المحتمل.

البولنجر باند: يقيس تقلبات السوق ويحدد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة.

مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيّم زخم PADD لتحديد ما إذا كان في مرحلة صعود أو هبوط.

تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD): يقيم قوة واتجاه تحركات الأسعار لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. من خلال الجمع بين هذه المؤشرات وبيانات السوق في الوقت الفعلي، توفر الوحدة تنبؤًا ديناميكيًا بالسعر، مما يساعدك على اكتساب رؤى أعمق حول الإمكانات المستقبلية لعملة Paddle Finance.

لماذا يعد التنبؤ بسعر PADD مهمًا؟

يعد توقعات سعر PADD أمرًا بالغ الأهمية لعدة أسباب، ويشارك فيها المستثمرون لأغراض مختلفة:

تطوير استراتيجية الاستثمار: تساعد التوقعات المستثمرين على صياغة الاستراتيجيات. ومن خلال تقدير الأسعار المستقبلية، يمكنهم تحديد موعد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة.

تقييم المخاطر: يسمح فهم التحركات المحتملة للأسعار للمستثمرين بقياس المخاطر المرتبطة بأصل الكريبتو معين. وهذا أمر ضروري في إدارة وتخفيف الخسائر المحتملة.

تحليل السوق: غالبًا ما تتضمن التنبؤات تحليل ترندات السوق والأخبار والبيانات التاريخية. يساعد هذا التحليل الشامل المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق والعوامل المؤثرة في تغيرات الأسعار.

تنويع المحافظ الاستثمارية: من خلال التنبؤ بالعملات المشفرة التي قد يكون أداؤها جيدًا، يمكن للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية وفقًا لذلك، وتوزيع المخاطر على مختلف الأصول.

التخطيط طويل الأجل: يعتمد المستثمرون الذين يبحثون عن مكاسب طويلة الأجل على التنبؤات لتحديد العملات المشفرة التي تنطوي على احتمالات النمو المستقبلي.

الاستعداد النفسي: إن معرفة سيناريوهات الأسعار المحتملة تهيئ المستثمرين نفسيًا وماليًا لتقلبات السوق.

المشاركة المجتمعية: غالبًا ما تثير توقعات أسعار الكريبتو مناقشات داخل مجتمع المستثمرين، مما يؤدي إلى فهم أوسع وحكمة جماعية حول اتجاهات السوق.

الأسئلة الشائعة (FAQ):

هل PADD يستحق الاستثمار الآن؟
ووفقًا لتوقعاتك، فإن PADD سيحقق -- على undefined، مما يجعله توكن يستحق النظر فيه.
ما هي توقعات سعر PADD الشهر المقبل؟
وفقًا لأداة التوقع بالسعر Paddle Finance (PADD)، فإن السعر المتوقع PADD سيصل إلى -- على undefined.
كم ستكون تكلفة 1 PADD في عام 2026؟
سعر 1 Paddle Finance (PADD) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد PADD بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2026.
ما هو السعر المتوقع لـ PADD في عام 2027؟
Paddle Finance (PADD) من المتوقع أن يشهد 0.00% سنويًا، ليصل إلى سعر -- لـ 1 PADD بحلول عام 2027.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر PADD في عام 2028؟
وفقًا لمدخلات توقعك للأسعار، سيشهد موقع Paddle Finance (PADD) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2028.
ما هو السعر التقديري المستهدف للسعر PADD في عام 2029؟
وفقًا لمدخلات توقعك للسعر، سيشهد موقع Paddle Finance (PADD) نموًا 0.00%، مع سعر مستهدف تقديري -- في عام 2029.
كم ستكون تكلفة 1 PADD في عام 2030؟
سعر 1 Paddle Finance (PADD) اليوم هو --. ووفقًا لوحدة التوقع أعلاه، سيزداد PADD بمقدار 0.00% ليصل إلى -- في عام 2030.
ما هو سعر PADD المتوقع لعام 2040؟
من المتوقع أن يشهد Paddle Finance (PADD) مكاسب بنسبة 0.00% سنويًا، ليصل سعره إلى -- مقابل 1 PADD بحلول عام 2040.
إخلاء المسؤولية

يعتمد المحتوى المنشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو لدينا على المعلومات والتعليقات المقدمة إلينا من مستخدمي MEXC و/أو مصادر خارجية أخرى. ويتم تقديمها لك على أساس "كما هي" لأغراض إعلامية وتوضيحية فقط، دون أي تمثيل أو ضمان من أي نوع. من المهم ملاحظة أن توقعات الأسعار المقدمة قد لا تكون دقيقة ولا ينبغي التعامل معها على هذا النحو. قد تختلف الأسعار المستقبلية بشكل كبير عن التوقعات المقدمة، ولا ينبغي الاعتماد عليها في قرارات الاستثمار.

علاوة على ذلك، لا ينبغي تفسير هذا المحتوى على أنه نصيحة مالية، ولا يهدف إلى التوصية بشراء أي منتج أو خدمة محددة. لن تكون MEXC مسؤولة تجاهك بأي شكل من الأشكال عن أي خسائر قد تتكبدها نتيجة للإشارة إلى أي محتوى منشور على صفحات توقعات أسعار الكريبتو الخاصة بنا، واستخدامه و/أو الاعتماد عليه. من الضروري أن تدرك أن أسعار الأصول الرقمية تخضع لمخاطر سوقية عالية وتقلبات الأسعار. قد تنخفض قيمة استثمارك وتزيد، وليس هناك ضمان لاستعادة المبلغ المستثمر في البداية. في النهاية، أنت وحدك المسؤول عن قراراتك الاستثمارية، وMEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. يرجى أن تضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرا موثوقا للأداء المستقبلي. يجب عليك الاستثمار فقط في المنتجات التي تعرفها وتفهم المخاطر المرتبطة بها. فكر بعناية في خبرتك الاستثمارية، ووضعك المالي، وأهدافك الاستثمارية، وقدرتك على تحمل المخاطر، واستشر مستشارًا ماليًا مستقلاً قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.