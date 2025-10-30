استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Netflix xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 1,099.62 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Netflix xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1,154.6009 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر NFLXX هو $ 1,212.3310 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر NFLXX هو $ 1,272.9476 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NFLXX في عام 2029 هو $ 1,336.5949 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف NFLXX في عام 2030 هو $ 1,403.4247 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Netflix xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2,286.0310.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Netflix xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3,723.7036.