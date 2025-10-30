استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Main Street USD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.99429 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Main Street USD نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1.0440 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MSUSD هو $ 1.0962 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MSUSD هو $ 1.1510 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSUSD في عام 2029 هو $ 1.2085 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MSUSD في عام 2030 هو $ 1.2689 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Main Street USD نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2.0670.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Main Street USD نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3.3670.