استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Live Ai نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.031311 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Live Ai نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.032876 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر LAU هو $ 0.034520 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر LAU هو $ 0.036246 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LAU في عام 2029 هو $ 0.038058 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LAU في عام 2030 هو $ 0.039961 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Live Ai نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.065093.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Live Ai نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.106030.