استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Liquid HYPE Yield نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 47.14 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Liquid HYPE Yield نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 49.497 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر LIQUIDHYPE هو $ 51.9718 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر LIQUIDHYPE هو $ 54.5704 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LIQUIDHYPE في عام 2029 هو $ 57.2989 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LIQUIDHYPE في عام 2030 هو $ 60.1639 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Liquid HYPE Yield نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 98.0006.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Liquid HYPE Yield نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 159.6327.