استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Kinetiq Earn Vault نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 47.45 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Kinetiq Earn Vault نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 49.8225 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر VKHYPE هو $ 52.3136 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر VKHYPE هو $ 54.9293 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VKHYPE في عام 2029 هو $ 57.6757 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VKHYPE في عام 2030 هو $ 60.5595 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Kinetiq Earn Vault نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 98.6451.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Kinetiq Earn Vault نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 160.6825.