استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Infinitar Governance Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.002691 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Infinitar Governance Token نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.002825 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر IGT هو $ 0.002966 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر IGT هو $ 0.003115 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IGT في عام 2029 هو $ 0.003271 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IGT في عام 2030 هو $ 0.003434 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Infinitar Governance Token نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.005594.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Infinitar Governance Token نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.009113.