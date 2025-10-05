استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Hypha Staked AVAX نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 34.9 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Hypha Staked AVAX نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 36.645 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر STAVAX هو $ 38.4772 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر STAVAX هو $ 40.4011 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STAVAX في عام 2029 هو $ 42.4211 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف STAVAX في عام 2030 هو $ 44.5422 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hypha Staked AVAX نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 72.5545.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Hypha Staked AVAX نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 118.1837.