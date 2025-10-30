استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Home Depot xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 382.33 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Home Depot xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 401.4465 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HDX هو $ 421.5188 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HDX هو $ 442.5947 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HDX في عام 2029 هو $ 464.7245 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HDX في عام 2030 هو $ 487.9607 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Home Depot xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 794.8366.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Home Depot xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,294.7050.