استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع HLP0 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 1.036 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد HLP0 نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 1.0878 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر HLP0 هو $ 1.1421 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر HLP0 هو $ 1.1992 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HLP0 في عام 2029 هو $ 1.2592 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف HLP0 في عام 2030 هو $ 1.3222 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر HLP0 نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 2.1537.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر HLP0 نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 3.5082.