استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Gamestop xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 27.48 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Gamestop xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 28.8540 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر GMEX هو $ 30.2967 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر GMEX هو $ 31.8115 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMEX في عام 2029 هو $ 33.4021 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMEX في عام 2030 هو $ 35.0722 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Gamestop xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 57.1289.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Gamestop xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 93.0570.