استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Eli Lilly xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 826.77 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Eli Lilly xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 868.1085 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر LLYX هو $ 911.5139 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر LLYX هو $ 957.0896 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LLYX في عام 2029 هو $ 1,004.9441 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LLYX في عام 2030 هو $ 1,055.1913 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Eli Lilly xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,718.7954.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Eli Lilly xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,799.7366.