استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع DeFiGeek Community Japan نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 23.44 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد DeFiGeek Community Japan نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 24.6120 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TXJP هو $ 25.8426 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TXJP هو $ 27.1347 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TXJP في عام 2029 هو $ 28.4914 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TXJP في عام 2030 هو $ 29.9160 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر DeFiGeek Community Japan نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 48.7300.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر DeFiGeek Community Japan نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 79.3761.