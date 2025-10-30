استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Crocodile Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 13.79 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Crocodile Finance نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 14.4795 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CROC هو $ 15.2034 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CROC هو $ 15.9636 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CROC في عام 2029 هو $ 16.7618 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CROC في عام 2030 هو $ 17.5999 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Crocodile Finance نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 28.6684.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Crocodile Finance نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 46.6978.