استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Cisco xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 71.71 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Cisco xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 75.2954 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر CSCOX هو $ 79.0602 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر CSCOX هو $ 83.0132 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CSCOX في عام 2029 هو $ 87.1639 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CSCOX في عام 2030 هو $ 91.5221 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Cisco xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 149.0799.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Cisco xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 242.8355.