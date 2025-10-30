استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Bearn BERA نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 2.94 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Bearn BERA نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 3.087 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر YBERA هو $ 3.2413 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر YBERA هو $ 3.4034 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YBERA في عام 2029 هو $ 3.5735 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف YBERA في عام 2030 هو $ 3.7522 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bearn BERA نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 6.1120.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Bearn BERA نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 9.9558.