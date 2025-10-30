استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Base Carbon Tonne نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.249864 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Base Carbon Tonne نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.262357 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر BCT هو $ 0.275475 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر BCT هو $ 0.289248 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BCT في عام 2029 هو $ 0.303711 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BCT في عام 2030 هو $ 0.318896 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Base Carbon Tonne نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.519449.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Base Carbon Tonne نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.846128.