استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Accenture xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 254.49 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Accenture xStock نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 267.2145 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ACNX هو $ 280.5752 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ACNX هو $ 294.6039 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACNX في عام 2029 هو $ 309.3341 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACNX في عام 2030 هو $ 324.8008 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Accenture xStock نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 529.0664.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Accenture xStock نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 861.7934.