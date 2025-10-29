استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Tesla نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 458.25 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Tesla نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 481.1625 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر TSLAON هو $ 505.2206 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر TSLAON هو $ 530.4816 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TSLAON في عام 2029 هو $ 557.0057 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TSLAON في عام 2030 هو $ 584.8560 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Tesla نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 952.6688.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Tesla نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,551.7971.