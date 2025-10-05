استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع SolanaVM نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.00066 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد SolanaVM نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000693 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر SVM هو $ 0.000727 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر SVM هو $ 0.000764 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SVM في عام 2029 هو $ 0.000802 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SVM في عام 2030 هو $ 0.000842 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SolanaVM نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.001372.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر SolanaVM نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.002234.