استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Oracle نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 275.12 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Oracle نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 288.8760 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ORCLON هو $ 303.3198 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ORCLON هو $ 318.4857 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ORCLON في عام 2029 هو $ 334.4100 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ORCLON في عام 2030 هو $ 351.1305 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Oracle نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 571.9547.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Oracle نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 931.6539.