استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع MAY نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.03967 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد MAY نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.041653 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MAY هو $ 0.043736 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MAY هو $ 0.045922 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAY في عام 2029 هو $ 0.048219 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAY في عام 2030 هو $ 0.050630 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MAY نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.082471.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر MAY نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.134336.