استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Mastercard نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 555.01 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Mastercard نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 582.7605 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر MAON هو $ 611.8985 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر MAON هو $ 642.4934 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAON في عام 2029 هو $ 674.6181 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAON في عام 2030 هو $ 708.3490 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mastercard نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,153.8259.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Mastercard نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,879.4608.