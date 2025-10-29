استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Eli Lilly نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 823.19 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Eli Lilly نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 864.3495 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر LLYON هو $ 907.5669 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر LLYON هو $ 952.9453 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LLYON في عام 2029 هو $ 1,000.5925 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LLYON في عام 2030 هو $ 1,050.6222 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Eli Lilly نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 1,711.3528.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Eli Lilly نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 2,787.6135.