استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع CyberKongz نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.00479 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد CyberKongz نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.005029 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر KONG هو $ 0.005280 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر KONG هو $ 0.005545 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KONG في عام 2029 هو $ 0.005822 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KONG في عام 2030 هو $ 0.006113 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر CyberKongz نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.009958.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر CyberKongz نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.016220.