استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع GraphAI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.122 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد GraphAI نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.1281 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر GAI هو $ 0.134505 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر GAI هو $ 0.141230 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GAI في عام 2029 هو $ 0.148291 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GAI في عام 2030 هو $ 0.155706 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر GraphAI نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.253629.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر GraphAI نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.413135.