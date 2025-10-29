استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Coinbase نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 351.95 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Coinbase نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 369.5475 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر COINON هو $ 388.0248 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر COINON هو $ 407.4261 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف COINON في عام 2029 هو $ 427.7974 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف COINON في عام 2030 هو $ 449.1872 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Coinbase نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 731.6787.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Coinbase نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,191.8276.