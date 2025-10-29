استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Broadcom نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 381.81 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Broadcom نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 400.9005 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر AVGOON هو $ 420.9455 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر AVGOON هو $ 441.9928 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AVGOON في عام 2029 هو $ 464.0924 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AVGOON في عام 2030 هو $ 487.2970 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Broadcom نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 793.7555.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Broadcom نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,292.9441.