استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Ant Token نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 0.00074 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Ant Token نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 0.000777 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ANTY هو $ 0.000815 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ANTY هو $ 0.000856 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANTY في عام 2029 هو $ 0.000899 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANTY في عام 2030 هو $ 0.000944 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Ant Token نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 0.001538.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Ant Token نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 0.002505.