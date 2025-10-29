استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Adobe نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 340.77 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Adobe نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 357.8085 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ADBEON هو $ 375.6989 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ADBEON هو $ 394.4838 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ADBEON في عام 2029 هو $ 414.2080 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ADBEON في عام 2030 هو $ 434.9184 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Adobe نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 708.4363.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Adobe نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 1,153.9681.