استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Accenture نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 254.17 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Accenture نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 266.8785 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ACNON هو $ 280.2224 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ACNON هو $ 294.2335 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACNON في عام 2029 هو $ 308.9452 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ACNON في عام 2030 هو $ 324.3924 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Accenture نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 528.4011.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Accenture نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 860.7098.