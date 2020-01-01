البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
Blue Chip Blitz
BluWhale AI
BLUAI
BluWhale AI
--0.00%
أعلى عرض سعر(--)
--
أقل سعر طلب(--)
--
حجم 24 ساعة(--)
--
الحجم الإجمالي(--)
--
سيتم تحديده لاحقا ~ سيتم تحديده لاحقا
سيتم تحديده لاحقا
0.00%
مشاهدة
أعلى عرض سعر(--)
--
أقل سعر طلب(--)
--
حجم 24 ساعة(--)
--
الحجم الإجمالي(--)
--
سيتم تحديده لاحقا ~ سيتم تحديده لاحقا
سيتم تحديده لاحقا
0.00%
مشاهدة
مخطط السوق
معلومات
مخطط السوق
معلومات
1دقيقة
15دقيقة
30دقيقة
1ساعة
4ساعة
1يوم
7يوم
تريند السعر
اتجاه العمق
دفتر الطلبات
مملوء
دفتر الطلبات
مملوء
المرشحات
الكميةالمبلغإجراء
السعر
الكميةالمبلغإجراء
الطلبات المفتوحة(0)
سجل الطلب
سجل التسوية