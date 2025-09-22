ياكوفينكو: أجهزة الكمبيوتر الكمومية قد تخترق أمان البيتكوين في غضون 5 سنوات

ملخص

يحذر أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لسولانا، من أن أجهزة الكمبيوتر الكمومية قد تكسر حماية بيتكوين في غضون خمس سنوات.

يسلط ياكوفينكو الضوء على ضعف تشفير بيتكوين أمام خوارزمية شور المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

قد تتعرض شبكة بيتكوين للخطر بسبب اعتمادها على خوارزمية التوقيع الرقمي للمنحنى الإهليلجي (ECDSA).

حوالي 25-30% من بيتكوين، بما في ذلك مقتنيات ساتوشي ناكاموتو المبكرة، معرضة لخطر الهجمات الكمومية.

قد يسمح كشف المفتاح العام لبيتكوين أثناء المعاملات لأجهزة الكمبيوتر الكمومية باستغلال نقاط الضعف.

أثار أناتولي ياكوفينكو، المؤسس المشارك لسولانا، مخاوف بشأن ضعف بيتكوين أمام الحوسبة الكمومية. وخلال حديثه في قمة All-In 2025، اقترح أن هناك فرصة "50/50" أنه في غضون خمس سنوات، قد تتمكن أجهزة الكمبيوتر الكمومية من اختراق تدابير الأمان التشفيرية لبيتكوين. يتمحور القلق حول أجهزة الكمبيوتر الكمومية التي تشغل خوارزمية شور، والتي يمكن أن تقوض دفاعات بيتكوين ضد الهجمات.

التهديدات الكمومية قد تكسر تدابير حماية بيتكوين

يعتمد أمان بيتكوين على خوارزمية التوقيع الرقمي للمنحنى الإهليلجي (ECDSA) لحماية المفاتيح الخاصة. وحذر ياكوفينكو من أن جهاز الكمبيوتر الكمومي يمكنه استخدام خوارزمية شور لكسر هذا النظام. وقال،

أثارت فكرة ترقية تشفير بيتكوين جدلاً. بينما يحث بعض الخبراء، مثل ياكوفينكو، على اتخاذ إجراء فوري، يعتقد آخرون أن التهديد لا يزال بعيدًا. على سبيل المثال، اقترح آدم باك، الرئيس التنفيذي لشركة Blockstream، أن الحوسبة الكمومية لا تزال قضية بعيدة المنال. ومع ذلك، ذكر أن جعل بيتكوين آمنًا من الناحية الكمومية هو "بسيط نسبيًا".

يمكن أن تتعرض حماية بيتكوين لمزيد من الخطر بسبب بنية التشفير الخاصة بها. تستخدم الشبكة منحنى secp256k1 لتأمين المفاتيح الخاصة. وهذا يجعلها عرضة بشكل خاص لخوارزمية شور، والتي يمكن أن تكشف المفاتيح الخاصة من المفاتيح العامة في وقت متعدد الحدود.

الحاجة الملحة لشبكة بيتكوين آمنة كموميًا

المخاطر المحتملة للحوسبة الكمومية في بيتكوين كبيرة. حوالي 25-30% من جميع بيتكوين، أكثر من 4 ملايين BTC، مخزنة في عناوين قديمة. هذه العناوين، المعروفة باسم الدفع للمفتاح العام، معرضة بشكل خاص لأن مفاتيحها العامة مرئية على البلوكشين. في حالة حدوث اختراق كمومي، يمكن استهداف هذه المفاتيح العامة المكشوفة، مما يعرض مليارات الدولارات للخطر.

علاوة على ذلك، تزيد معاملات بيتكوين نفسها من التعرض للخطر. عندما يبدأ المستخدمون المعاملات، يتم الكشف عن مفاتيحهم العامة لمدة 10 دقائق تقريبًا. إذا أصبح الكمبيوتر الكمومي قويًا بما يكفي، فقد يستغل هذا التعرض القصير لاشتقاق المفاتيح الخاصة وإعادة توجيه الأموال قبل الانتهاء من المعاملات.

لقد قسمت المناقشة حول التهديدات الكمومية مجتمع بيتكوين. بينما يجادل البعض بأن الخطر حقيقي، يقلل آخرون من شأنه، مؤكدين أن التهديدات الكمومية ليست فورية. لا يزال المساهمون الأساسيون في بيتكوين مثل بيتر تود ولوك داشجر غير مقتنعين بشأن إلحاح مخاطر الحوسبة الكمومية.

ظهر منشور ياكوفينكو: أجهزة الكمبيوتر الكمومية قد تكسر أمان بيتكوين في 5 سنوات لأول مرة على CoinCentral.