XYZVerse هو أفضل بيع مسبق للعملات المشفرة للشراء الآن مع انضمام حائزي XLM إلى XYZ الذي يحطم الأرقام القياسية

يستمر الاهتمام بـ XYZVerse في الارتفاع مع سعي المزيد من المستثمرين للفرص الجديدة. يجذب المشروع الانتباه بسبب نموه السريع وميزاته الفريدة. ينضم حاملو XLM بأعداد كبيرة، مما يدفع XYZVerse إلى مستويات جديدة. يصف مراقبو السوق XYZVerse بأنه مشروع متميز في الوقت الحالي، مما يثير الفضول حول ما يميزه وإلى أين قد يتجه بعد ذلك.

ستيلار لومينز: أموال سريعة لعالم أصغر

بدأت ستيلار في عام 2014 بهدف واضح: نقل القيمة إلى أي مكان، بسرعة وبتكلفة منخفضة. تربط شبكتها البنوك والمحافظ وحتى العملات الأخرى في نظام مفتوح واحد. يمكن لمقهى في باريس الحصول على دولارات من متسوق في نيروبي في ثوانٍ، بينما يمكن لشركة تقنية تبادل بيتكوين بالرموز المميزة للجمهور المشجع دون المرور بطابور البنك. وراء الكواليس، تحافظ مؤسسة تطوير ستيلار على فتح الكود، وتجذب شركاء كبار، وتشجع استخدامات جديدة مثل الفن الرقمي والصفقات الذكية البسيطة.

يفضل سوق اليوم العملات التي تحل المهام الحقيقية، وليس مجرد ضجيج مسبق. بيتكوين تخزن الثروة؛ الإيثيريوم يشغل التطبيقات المعقدة؛ ستيلار تركز على المدفوعات الخالصة. تظل الرسوم ضئيلة، وتأثيرها الكربوني منخفض، وهو أمر إيجابي للمستثمرين المهتمين بالبيئة. تضيف الأسماء الكبيرة التي تختبر المدفوعات عبر الحدود ضجيجًا جديدًا، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الدولارات الرقمية إلى زيادة حركة المرور على الشبكة. تتنافس الأنظمة المنافسة مثل Ripple والسلاسل الأحدث على نفس المسار، لذا فإن النمو ليس مضمونًا. ومع ذلك، مع السرعة المثبتة والعمر الطويل وإمكانية التوسع، يبدو XLM أحد الخيارات الأكثر استقرارًا مع تحول الدورة نحو المنفعة بدلاً من الضجيج.

عملة meme $XYZ المقومة بأقل من قيمتها تستعد للإدراج في منصة تداول مركزية كبرى

XYZVerse ($XYZ) هي عملة meme التي تصدرت العناوين بادعائها الطموح بالارتفاع من 0.0001 دولار إلى 0.1 دولار خلال مرحلة ما قبل البيع.

حتى الآن، قطعت نصف الطريق، حيث جمعت أكثر من 15 مليون دولار، ويبلغ سعر رمز $XYZ حاليًا 0.0055 دولار.

في المرحلة التالية من البيع المسبق، سترتفع قيمة رمز $XYZ إلى 0.0056 دولار، مما يعني أن المستثمرين المبكرين لديهم فرصة للحصول على خصم أكبر.

بعد البيع المسبق، سيتم إدراج $XYZ في منصات التداول اللامركزية والمركزية الكبرى. لم يكشف الفريق عن التفاصيل بعد، لكنهم وضعوا مشوقًا لإطلاق كبير.

ولدت للمقاتلين، بنيت للأبطال

تبني XYZVerse مجتمعًا لأولئك الجائعين لتحقيق أرباح كبيرة في العملات المشفرة - الذين لا يكلون، والطموحين، والذين يهدفون إلى السيطرة. هذه عملة للمقاتلين الحقيقيين - عقلية تتردد صداها مع الرياضيين والمشجعين على حد سواء. $XYZ هو الرمز المميز للباحثين عن الإثارة الذين يطاردون عملة meme الكبيرة التالية.

محور قصة XYZVerse هو XYZepe - مقاتل في ساحة عملات meme، يكافح للصعود في المخططات والوصول إلى القمة على CoinMarketCap. هل ستصبح DOGE أو SHIB التالية؟ الوقت كفيل بالإجابة.

أجواء المجتمع أولاً

في XYZVerse، المجتمع هو من يدير العرض. يكسب المشاركون النشطون مكافآت كبيرة، وقد خصص الفريق 10٪ ضخمة من إجمالي عرض الرموز - حوالي 10 مليارات $XYZ - لـ token airdrop، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات token airdrop المسجلة.

مدعومة باقتصاديات التوكن solid، وإدراجات استراتيجية في CEX و DEX، وعمليات حرق التوكن المنتظمة، تم بناء $XYZ لسباق البطولة. كل خطوة مصممة لتعزيز الزخم، ودفع نمو الأسعار، وحشد مجتمع مخلص يعرف أن هذا قد يكون بداية شيء أسطوري.

token airdrop، ومكافآت، والمزيد - انضم إلى XYZVerse لفتح جميع المزايا

الخلاصة

يظل XLM solid في موجة الصعود، ولكن أول عملة meme رياضية شاملة XYZVerse (XYZ) تمزج بين ثقافة meme والرياضة، وتقدم دخولًا مبكرًا، وتستهدف مكاسب على طراز PEPE من خلال خارطة طريق يقودها المشجعون.

