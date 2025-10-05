البورصةDEX+
بيتكوين هو السعر المعياري للأرباح المغيرة للحياة في عالم الكريبتو، حيث حول المستثمرون الأوائل مبالغ صغيرة إلى ثروات. في حين أن المشترين اليوم لا يمكنهم العودة بالزمن عقدًا من الزمن، يقدم البيع المسبق لـ XRP Tundra بديلاً: دخول بسعر ثابت مدعوم بآليات هيكلية تضمن ارتفاعًا أسيًا عند الإطلاق. بدلاً من ترك النتائج لدورات السوق، يثبت Tundra أسعار إطلاقه [...]بيتكوين هو السعر المعياري للأرباح المغيرة للحياة في عالم الكريبتو، حيث حول المستثمرون الأوائل مبالغ صغيرة إلى ثروات. في حين أن المشترين اليوم لا يمكنهم العودة بالزمن عقدًا من الزمن، يقدم البيع المسبق لـ XRP Tundra بديلاً: دخول بسعر ثابت مدعوم بآليات هيكلية تضمن ارتفاعًا أسيًا عند الإطلاق. بدلاً من ترك النتائج لدورات السوق، يثبت Tundra أسعار إطلاقه [...]

البيع المسبق لـ XRP Tundra: حوّل 100 دولار إلى ثروات بمستوى بيتكوين قبل إطلاق البورصة المشفرة

بواسطة: Tronweekly
2025/10/05 18:00
XRP Tundra

بيتكوين هو السعر المعياري لمكاسب الكريبتو التي تغير الحياة، حيث حول المستثمرون الأوائل مبالغ صغيرة إلى ثروات. بينما لا يستطيع مشترو اليوم إعادة عقد من الزمن، يقدم البيع المسبق لـ XRP Tundra بديلاً: دخول بسعر ثابت مدعوم بآليات هيكلية تضمن ارتفاعاً أسياً عند الإطلاق.

بدلاً من ترك النتائج لدورات السوق، تثبت Tundra أسعار إطلاقها — 2.50 دولار لـ TUNDRA-S و1.25 دولار لـ TUNDRA-X. يعرف كل مشارك في البيع المسبق بالضبط ما يشترونه، وما هي القيمة التي ستحملها توكناتهم عند بدء التداول. بالنسبة للمستثمرين المعتادين على الإطلاقات المتقلبة، هذا الوضوح يعد جاذبية غير عادية وقوية.

تخزين XRP في خزائن Cryo

يواجه حاملو XRP التقليديون مشكلة: يمتلكون أصلاً من الدرجة الأولى بدون عائد أصلي تقريباً. تقدم XRP Tundra خزائن Cryo، وهي مجموعات الحصة على دفتر XRP تسمح للحاملين بقفل التوكنات لفترات من 7 إلى 90 يوماً. تتناسب المكافآت مع طول مرحلة الالتزام، بينما تعزز مفاتيح Frost — معززات NFT — المدفوعات أو تقلل فترات القفل. في الظروف المثالية، تصل العوائد إلى 30% APY.

على الرغم من أن Staking لم يتم إطلاقه بعد، يضمن مستثمرو البيع المسبق الوصول المضمون إلى الخزنة. هذا التخصيص مهم لأن فتحات الخزنة محدودة؛ الشراء خلال البيع المسبق يضمن المشاركة قبل فتح الطلب الأوسع.

توكنان، نقطة دخول واحدة

على عكس البيع المسبق للتوكن الواحد، توفر Tundra تعرضاً مزدوجاً. كل عملية شراء توفر TUNDRA-S، وهو توكن قائم على سولانا يدفع المنفعة والعائد، بالإضافة إلى TUNDRA-X المجاني، وهو أصل الحوكمة والاحتياطي القائم على XRPL.

في المرحلة الحالية 5، يبلغ سعر TUNDRA-S 0.091 دولار، مع حصول المشترين على مكافأة توكن بنسبة 15%. إلى جانب ذلك، يتم منح المستثمرين مخصصات TUNDRA-X بقيمة 0.0455 دولار. عند الإطلاق، تصبح المقارنة واضحة: 2.50 دولار لـ TUNDRA-S و1.25 دولار لـ TUNDRA-X. حتى دخول البيع المسبق بقيمة 100 دولار يترجم إلى مضاعف ينافس العوائد الأسية التي ارتبطت ذات مرة بعصر بيتكوين المبكر.

السيولة المعززة مع DAMM V2

تدمج Tundra مجمعات سيولة DAMM V2 من Meteora لمنع الفوضى المبكرة التي تصيب معظم الإطلاقات. يطبق DAMM V2 رسوماً ديناميكية، تبدأ بنسبة تصل إلى 50% وتنخفض بمرور الوقت، مما يجعل استغلال الروبوتات والتفريغ الفوري غير مربح.

يتم تتبع مواقع السيولة باستخدام NFTs، مما يسمح بالمرونة والتداول الثانوي للمواقع. تمنع خيارات قفل السيولة الدائمة عمليات السحب المفاجئة، مما يضمن العمق في الأسواق اللامركزية. الأهم من ذلك، أن الرسوم التي يتم جمعها من نشاط التداول المبكر تغذي مباشرة مكافآت Staking، مما يوافق حوافز السيولة مع الحاملين على المدى الطويل بدلاً من المضاربين.

التَحَقّق الذي يدعم الوعد

واجهت المبيعات المسبقة تاريخياً صعوبات في الشفافية. لمعالجة ذلك، خضعت XRP Tundra لعمليات تدقيق خارجية مع Cyberscope وSolidproof وFreshcoins. تم أيضاً التحقق من هوية الفريق من خلال KYC من Vital Block.

تضمن هذه المراجعات أن العقود واقتصاديات التوكن وإفصاحات الفريق ليست نظرية — بل هي موثقة علناً. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن طمأنينة تتجاوز ادعاءات التسويق، فإن طبقة التحقق المفتوحة هذه تعد حجر الزاوية في جاذبية Tundra.

مسار ثروة ثابت قبل الإدراج في البورصة

الميزة المميزة لهذا البيع المسبق هي تسعير الإطلاق الثابت. لا يتعين على المستثمرين تخمين كيفية تفاعل الأسواق في اليوم الأول — فهم يعرفون مسبقاً ما ستكون قيمة توكناتهم عند الإدراج. مع تحديد TUNDRA-S عند 2.50 دولار و TUNDRA-X عند 1.25 دولار، فإن الفجوة بين تسعير المرحلة 5 وبداية التداول هائلة.

أشار المعلقون المستقلون، بما في ذلك Crypto Goat، إلى هذا النموذج باعتباره أحد الفرص النادرة للمدخلات الصغيرة — 100 دولار، 500 دولار، 1000 دولار — للتراكم إلى مبالغ كبيرة قبل أن يتم تداول التوكن. في مساحة يهيمن عليها عدم اليقين، تحول تقييمات الإطلاق الثابتة البيع المسبق من المضاربة إلى فرصة محددة.

المطالبة بتخصيصك والوصول إلى الخزنة

البيع المسبق لـ XRP Tundra مستمر، حيث تقدم المرحلة 5 TUNDRA-S بخصم، وTUNDRA-X مجاناً، وحقوق Staking مضمونة في خزنة Cryo. مع تحديد أسعار الإطلاق بالفعل، فإن المسار من البيع المسبق إلى تكوين الثروة واضح.

الموقع الإلكتروني: https://www.xrptundra.com/
ميديوم: https://medium.com/@xrptundra
تيليجرام: https://t.me/xrptundra
X: https://x.com/Xrptundra

الاتصال: Tim Fénix, contact@xrptundra.com

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

