توقعات سعر XRP لليوم، 22 سبتمبر

بوتانيكس تطلق stBTC لتقديم عائد محلي للبيتكوين

أطلقت Botanix Labs توكن stBTC، وهو توكن حصة سائلة مصمم لتحويل بيتكوين إلى أصل مدر للعائد من خلال إعادة توزيع رسوم شبكة الغاز مباشرة إلى المستخدمين. سيبدأ البروتوكول في تراكم العائد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مع جدولة فتح Genesis Vault في 25 سبتمبر، بحد أقصى 50 BTC. تمثل المبادرة إحدى المحاولات الأولى لتوليد العائد المحلي للبيتكوين دون الاعتماد على نماذج التوكن التضخمية أو الأوصياء المركزيين. يعمل stBTC من خلال السماح للمستخدمين بإيداع بيتكوين في العقد الذكي غير المقيد لـ Botanix، وتلقي توكنات stBTC التي تمثل حصتهم في خزنة الحصة. مع حدوث المعاملات، تتدفق 50٪ من رسوم شبكة Botanix، المدفوعة بـ BTC، مرة أخرى إلى حاملي stBTC. بمرور الوقت، تزداد قيمة stBTC بالنسبة إلى BTC، مما يمكن المستخدمين من استرداد إيداعهم الأصلي بالإضافة إلى العائد. تقدر Botanix أن العوائد المبكرة يمكن أن تصل إلى 20-50٪ سنويًا قبل أن تستقر حول 6-8٪، وهو مستوى مشابه لحصة الإيثريوم ولكنه مقوم بالكامل بالبيتكوين. تقول Botanix أن عمليات تدقيق الأمان قد اكتملت بواسطة Spearbit و Sigma Prime، وتم بناء البروتوكول على معيار خزنة EIP-4626، الذي يدعم أيضًا منتجات الحصة القائمة على الإيثريوم. تؤمن بنية Spiderchain الخاصة بالشركة، التي تديرها 16 كيانًا مستقلاً بما في ذلك Galaxy و Alchemy و Fireblocks، الشبكة. إذا نما التبني، تجادل Botanix بأن النظام يمكن أن يجعل البيتكوين أصلاً منتجًا وقابلاً للتركيب للتمويل اللامركزي، مع تعزيز إجماع الشبكة. هذه قصة متطورة. تم إنشاء هذه المقالة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها من قبل المحرر Jeffrey Albus قبل النشر.