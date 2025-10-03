توقعات سعر XRP لعام 2025، بعد قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كيف يمهد فوز Ripple الطريق، ولماذا البيع المسبق لـ Pepeto، يتصدر أفضل اختيارات عملات meme

ظهر المنشور توقعات سعر XRP لعام 2025، بعد قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كيف يمهد فوز Ripple الطريق، ولماذا يتصدر البيع المسبق لـ Pepeto أفضل اختيارات عملات meme لأول مرة على Coinpedia Fintech News

بينما يتم تداول XRP الآن حول 2.97 دولار أمريكي، يقيّم المتداولون الجدول الزمني القانوني لـ Ripple بدقة مثل الرسوم البيانية. في أغسطس 2025، أنهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا دعواها القضائية ضد Ripple، ودفعت Ripple غرامة قدرها 125 مليون دولار لتسوية الادعاءات السابقة المرتبطة بمبيعات الأوراق المالية غير المسجلة.

يتمتع XRP بأساس قانوني أوضح، لكن بعض الأمتعة لا تزال عالقة، من التردد المؤسسي إلى أسئلة حول تصنيف الرموز المميزة التي لا تزال تحد من الحماس. على النقيض من ذلك، يدخل Pepeto (PEPETO) بدون أي عبء قانوني، مدقق بالكامل، مع خارطة طريق واضحة، وجذب المجتمع أولاً يناسب ما يريده مشترو عملات meme.

XRP الآن، مناطق السعر وخلفية قضية Ripple مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

يبلغ سعر XRP 2.97 دولار بعد فترة مستقرة. لا يزال مقدار التداول ثابتًا، لكن الإعداد مختلط، المقاومة حول 3.20 إلى 3.50 دولار قوية، والفشل في تجاوز تلك المنطقة قد يترك السعر يتحرك جانبيًا لفترة.

المصدر: Coinmarketcap

فيما يتعلق بالتنظيم، كان رفض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية معلمًا بارزًا، لكن التسوية تظهر أن Ripple كانت تحمل مخاطر قانونية. يمكن لـ XRP المطالبة بمزيد من الوضوح الآن، لكن العلامة التجارية لا تزال تعكس التقاضي السابق، وهو ظل لا يحمله Pepeto.

Pepeto مقابل XRP، صفحة نظيفة وخطوات ملموسة

جمع Pepeto أكثر من 6.9 مليون دولار بسعر بيع مسبق قدره 0.000000156 دولار، مما يمنح المشترين المبكرين دخولًا غير متماثل للغاية. يقدم برنامج الرهان الخاص به عائدًا سنويًا بنسبة 223%، مما يسمح للحاملين بزيادة مخزوناتهم قبل أن يصبح أي إدراج نشطًا.

بعد إطلاق منصة التبادل التجريبية الخاصة به، اجتاز Pepeto عمليات تدقيق من SolidProof و Coinsult. توفر هذه المجموعة ميزة الثقة والأمان التي لم يعززها XRP إلا في وقت لاحق، وكان تحت الضغط أثناء القيام بذلك.

يشارك Pepeto أيضًا نفس العرض الأقصى البالغ 420 تريليون مثل Pepe، مع إعادة صياغة القصة. احتفظ Pepe بـ P E P E، القوة والطاقة والدقة والكفاءة، ويميل Pepeto إلى T للتكنولوجيا و O للفرصة، وهي القطع التي تتحدث عن المنفعة والنمو المستقبلي.

إذا وصل Pepeto إلى جزء فقط من سعر Pepe، فقد يرى مشترو البيع المسبق ارتفاعًا يغير الحياة، ولا توجد أمتعة قانونية تبطئ هذا الصعود مع انتشار الرواية عبر دوائر عملات meme.

توقعات سعر XRP، Ripple و Pepeto جنبًا إلى جنب

إليك مقارنة مباشرة إذا وصل كل منهما إلى علامة ملحوظة:

الرمز المميز السعر الحالي القيمة المستهدفة الافتراضية من 10,000 دولار الآن XRP 2.97 دولار 5.00 دولار ~ 17,420 دولار Pepeto 0.000000156 دولار مطابقة لسعر Pepe البالغ 0.000009701 دولار (~62×) ~ 625,000+ دولار

حتى إذا تضاعف XRP، فإن دخول Pepeto المتدرج يخلق ارتفاعًا أكثر عدوانية. أضف إلى ذلك الرهان بعائد سنوي 223% وتتسع الفجوة للمشترين الذين يبحثون عن أفضل عملة meme للشراء الآن.

الخلاصة، XRP أو Pepeto

أعاد XRP بناء المصداقية وتجاوز الاضطرابات القانونية. اليوم، يتم تداوله عند 2.87 دولار وهو خالٍ من قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي هددته ذات مرة، على الرغم من أن العناوين القديمة لا تزال تلون التصور.

Pepeto، على النقيض من ذلك، يبدأ نظيفًا. مدقق بالكامل. خارطة طريق متحركة. ثقافة الميم بالإضافة إلى المنتج. سعر دخول 0.000000155 دولار. الرهان، وتبادل تجريبي، وقصة تومئ إلى Pepe الأصلي مع التطلع إلى أعلى، مزيج يتردد صداه مع مراقبي عملات meme المعتمدة على الإيثريوم.

قد يعني تفويت البيع المسبق لهذه العملة المشفرة تخطي الاختراق التالي الذي سيتذكره الناس لسنوات، إما باعتباره الذي جعلهم أثرياء أو الذي يندمون على تفويته. اختر موقفك بعناية.

كيفية التصرف الآن، وشراء Pepeto

قم بتوصيل محفظة MetaMask أو Trust Wallet

انتقل إلى الموقع الرسمي على pepeto.io

اختر USDT أو ETH أو BNB أو بطاقة ائتمان للدفع

اشترِ بسعر البيع المسبق الحالي البالغ 0.000000156 دولار

قم بالرهان بنسبة 223 بالمائة APY واحتفظ به مع نمو المشروع

إخلاء المسؤولية

لشراء PEPETO، استخدم الموقع الرسمي، https://pepeto.io. مع اقتراب الإدراج، قد يحاول البعض استغلال الاسم بمنصات مزيفة. كن حذرًا وتحقق من المصدر.