سعر XRP قد يصل إلى 170,000 دولار، المحلل يرفض النماذج التقليدية

ملخص

يتنبأ محلل تشفير بأن XRP يمكن أن يصل إلى سعر 170,000 دولار للرمز المميز، رافضًا نماذج التقييم التقليدية.

يجادل المحلل بأن المقاييس المالية التقليدية مثل القيمة السوقية لم تعد تنطبق على الأصول الرقمية مثل XRP.

يُنظر إلى قيمة XRP على أنها حتمية في النظام المالي العالمي المتغير، الذي ينتقل بسرعة إلى العملات الرقمية.

يُظهر التحليل الفني أن XRP يعكس أنماط صعوده في عام 2017، مما يشير إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار.

يعتقد المحلل أن XRP سيلعب دورًا رئيسيًا في ربط المؤسسات المالية العالمية مع انتقال تريليونات الدولارات إلى السكك الحديدية الرقمية.

لقد جذب تنبؤ جريء يشير إلى أن XRP يمكن أن يصل إلى 170,000 دولار للرمز المميز انتباه متحمسي التشفير. يتحدى هذا التوقع طرق التقييم التقليدية، مؤكدًا أن النماذج التقليدية تفشل في قياس الإمكانات الحقيقية لـ XRP. وفقًا لمحلل التشفير 'XRP Dragon'، يعمل عالم المال الرقمي وفق مبادئ تختلف عن النظام المالي التقليدي. وهو يدعي أن هدف سعر 170,000 دولار لـ XRP ليس قابلاً للتحقيق فحسب، بل حتمي مع تطور الاقتصاد الرقمي.

سعر XRP البالغ 170,000 دولار يتحدى النماذج التقليدية

لقد أثار السعر المتوقع لـ XRP البالغ 170,000 دولار الدهشة، لكن المحلل وراء هذا التوقع واثق من موقفه. "الرياضيات القديمة" غير فعالة عند تحليل الأصول الرقمية، وخاصة XRP، كما يجادل. تم تصميم المقاييس التقليدية، مثل القيمة السوقية، لأنظمة قديمة ولم تعد تنطبق على العملات الرقمية مثل XRP.

في فيديو مصاحب لتحليله، شرح XRP Dragon أن إمكانات الإنترنت المزعزعة كانت مفهومة بشكل خاطئ في السابق. في عام 1995، لم يكن من الممكن قياس قوة الإنترنت باستخدام أدوات مثل دليل الهاتف، لأنه كان يمثل عالمًا جديدًا. وبالمثل، لا ينبغي قياس القيمة الحقيقية لـ XRP باستخدام النماذج القديمة للتمويل التقليدي، لأنه يخدم غرضًا مختلفًا في الاقتصاد الرقمي الناشئ.

يعتقد المحلل أن XRP مهيأ لربط الأنظمة المالية العالمية، وربط البنوك والدول من خلال السكك الحديدية الرقمية. مع انتقال تريليونات الدولارات إلى العملات الرقمية، تم تصميم XRP لتسهيل تبادل القيمة عبر الحدود. وفقًا لـ XRP Dragon، فإن هذا التحول السريع في المشهد المالي يدعم الادعاء بأن السعر المحتمل لـ XRP ليس مجرد احتمال بل نتيجة حتمية.

التحليل الفني يُظهر أن XRP يعكس دورة الثور لعام 2017

كشف التحليل الفني أن تحركات سعر XRP تعكس الأنماط التي شوهدت خلال دورة الثور في عام 2017. وأشار محلل التشفير EtherNasyonal إلى أن XRP اتبع تسلسلًا متوقعًا آنذاك، بما في ذلك التراكم والارتفاع وإعادة التراكم والنمو المتفجر. حاليًا، XRP في مرحلة توحيد، مشابهة للمكان الذي كان فيه في عام 2017 قبل ارتفاع كبير في السعر.

يشير مخطط EtherNasyonal إلى أن XRP يمكن أن يتبع مسارًا مماثلاً، ويصل محتملاً إلى 10 دولارات قبل الدخول في مرحلة التوزيع. يعتقد المحلل أن هذا النمط يمكن أن يتحقق في أقرب وقت في عام 2025، عندما قد يدفع ارتفاع آخر سعر XRP إلى أعلى. إذا تكرر الاتجاه التاريخي، فقد يشهد XRP مكاسب كبيرة قبل الاستقرار.

ظهر المنشور "سعر XRP يمكن أن يصل إلى 170,000 دولار، المحلل يرفض النماذج التقليدية" لأول مرة على CoinCentral.