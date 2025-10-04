البورصةDEX+
سعر XRP مرة أخرى في مركز النقاش في عالم الأصول الرقمية. شارك محلل رأياً جريئاً بأن الرمز المميز يمكن أن يصل يوماً ما إلى مستويات أسعار مرتفعة للغاية إذا بدأت البنوك والمؤسسات المالية في استخدامه على نطاق واسع. وهو يعتقد أن الأنماط السابقة في الكريبتو [...]

محلل يقول: سعر XRP يمكن أن يصل إلى 1,000 دولار مع التبني الواسع من قبل البنوك والمؤسسات

بواسطة: Bitcoinist
2025/10/04 08:00
سعر XRP مرة أخرى في مركز النقاش في عالم الأصول الرقمية. شارك أحد المحللين وجهة نظر جريئة بأن الرمز المميز يمكن أن يصل يومًا ما إلى مستويات أسعار مرتفعة للغاية إذا بدأت البنوك والمؤسسات المالية في استخدامه على نطاق واسع. يعتقد أن الأنماط السابقة في سوق الكريبتو تظهر نموًا، لكن الخطوة التالية لـ XRP يمكن أن تكون شيئًا جديدًا وأكبر بكثير.

الحجة هي أن التبني العالمي الفعلي سيخلق وضعًا لم يحدث من قبل في تاريخ الكريبتو. إذا حدث ذلك، فقد يرتفع سعر الرمز المميز إلى ما هو أبعد بكثير من المستويات التي يتوقعها العديد من المتداولين حاليًا.

المحلل BarriC يجادل بأن الإمكانات الحقيقية لسعر XRP تكمن في التبني الجماعي

قال إن أي شخص يدعي أن سعر XRP "لن يصل أبدًا إلى 1000 دولار" لا يفهم ما يتحدث عنه. وفقًا له، لا توجد بيانات تاريخية توضح ما يحدث عندما يتم تبني واستخدام العملة المشفرة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. بسبب هذا، من غير الصحيح وضع حدود على مدى ارتفاع XRP في المستقبل.

أوضح BarriC أن المحللين لا يمكنهم فقط دراسة القيمة المستقبلية لـ XRP من الرسوم البيانية السابقة أو حركة السعر. بدلاً من ذلك، عليهم النظر إليها من خلال عدسة التبني العالمي. إذا بدأت البنوك والأنظمة المالية حول العالم في استخدام XRP لتحريك الأموال، فإن السوق سيواجه شيئًا جديدًا، شيئًا لا مثيل له في الدورات السابقة. لهذا السبب، كما يقول، لا ينبغي التفكير في XRP كعملة يمكن أن ترتفع فقط إلى مستويات محدودة مثل 4 أو 5 دولارات.

لماذا يمكن أن يتجاوز سعر XRP 20 دولارًا ويتجه نحو 1000 دولار

أشار BarriC أيضًا إلى نمو XRP السابق كمثال على ما يمكن أن يكون ممكنًا. ذكّر متابعيه بأن الرمز المميز ارتفع مرة واحدة من 0.006 دولار إلى 3 دولارات. حدث هذا الارتفاع ضمن حدود دورة نموذجية مدتها أربع سنوات، والتي تتبع حدث تنصيف البيتكوين، وموجات الصعود، وموسم العلملات البديلة، ثم سوق الهبوط. حتى بدون تبني واسع النطاق، تمكن XRP من تحقيق تلك القفزة الهائلة.

قال المحلل إن السؤال الحقيقي هو ما سيحدث عندما تتبنى البنوك والمؤسسات XRP على نطاق واسع. إذا بدأت البنوك والمؤسسات في تحريك الملايين والمليارات وحتى التريليونات من الدولارات من خلال XRP، فإن الطلب والاستخدام سيكون غير مسبوق في عالم الكريبتو. 

في رأيه، عندما تتدفق الأموال بهذا الحجم إلى XRP، لا يمكن أن يتوقف السعر عند 20 دولارًا. بدلاً من ذلك، يمكن أن يخلق هذا التبني الظروف لوصول سعر XRP إلى 100 دولار أو 1000 دولار أو حتى أعلى. قال BarriC إن هذا هو السبب في أنه يعتقد أن الناس يجب أن ينظروا إلى مستقبل الرمز المميز بشكل مختلف عن معظم العلملات البديلة. بالنسبة له، يمكن أن يميز مزيج دورات السوق والتبني في العالم الحقيقي XRP ويجعله واحدًا من أكثر العملات المشفرة قيمة في السوق.

مخطط سعر XRP من Tradingview.com
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

