دفتر XRP يتجاوز 7 ملايين حساب نشط، محققاً معلماً جديداً

ملخص سريع

وصل دفتر الأستاذ XRP إلى إنجاز 7 ملايين عنوان نشط، مما يظهر نموًا كبيرًا.

يبلغ عدد العناوين النشطة على دفتر الأستاذ XRP حاليًا 7,000,768.

تُعرّف العناوين النشطة على دفتر الأستاذ XRP بالاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد قدره XRP واحد.

أفاد XRPScan أنه تم حرق 14,202,427 XRP بشكل دائم.

يتم الاحتفاظ حاليًا بإجمالي 35,308,793,467 XRP في الضمان على دفتر الأستاذ XRP.

أعلنت XRPScan، وهي منصة استكشاف وتحليل لدفتر الأستاذ XRP (XRPL)، أن عدد العناوين النشطة على XRPL قد تجاوز سبعة ملايين. تم الكشف عن هذا الإنجاز في تحديث حديث مصحوبًا بلقطة شاشة تُظهر عدد العناوين النشطة الحالي عند 7,000,768. يمثل هذا إنجازًا مهمًا لدفتر الأستاذ XRP مع استمرار نموه.

العناوين النشطة على دفتر الأستاذ XRP تصل إلى 7 ملايين

أفادت XRPScan بإنجاز سبعة ملايين عنوان نشط على دفتر الأستاذ XRP. شاركت المنصة رقمًا محدثًا يبلغ 7,000,768 عنوانًا نشطًا. يسلط هذا الرقم الضوء على زيادة اعتماد دفتر الأستاذ XRP ونظامه البيئي.

يعكس هذا الإنجاز عدد الحسابات التي تلبي متطلبات الحد الأدنى للرصيد وهو XRP واحد. أكدت XRPScan أن الحساب يعتبر "نشطًا" إذا كان يحتفظ على الأقل بالرصيد المطلوب. من المهم ملاحظة أن تسمية "نشط" تعتمد فقط على الحفاظ على هذا الحد الأدنى من الرصيد، وليس على تكرار المعاملات.

يؤكد التحديث أن دفتر الأستاذ XRP يستمر في النمو من حيث العناوين النشطة. تساعد مقاييس المنصة في مراقبة وقياس توسع الشبكة. مع نمو عدد العناوين النشطة، يبدو أن استخدام دفتر الأستاذ XRP وشعبيته يزدادان باطراد.

تفاصيل العرض والضمان في XRPL

إلى جانب إنجاز عدد الحسابات، قدمت XRPScan بيانات إضافية حول عرض دفتر الأستاذ XRP. لا يزال إجمالي العرض الأقصى لـ XRP عند 100 مليار، مع توفر 99,985,797,573 XRP. يبلغ العرض المتداول حاليًا 64,662,801,679 XRP.

كما سلطت XRPScan الضوء على أنه تم حرق 14,202,427 XRP بشكل دائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ حاليًا بـ 35,308,793,467 XRP في الضمان. يعد هذا الاحتياطي الضماني جزءًا من إدارة العرض المستمرة على دفتر الأستاذ XRP.

توفر رؤى XRPScan نظرة عامة واضحة عن ديناميكيات عرض دفتر الأستاذ XRP. تضمن شفافية المنصة أن المستخدمين وأصحاب المصلحة لديهم فهم موثوق للعرض والتوزيع. تساهم هذه التفاصيل أيضًا في تتبع صحة الشبكة ونموها على المدى الطويل.

تعريف العناوين النشطة على دفتر الأستاذ XRP

ردًا على استفسار من مستخدم X، أوضحت XRPScan معايير العناوين النشطة. المتطلب الأساسي لاعتبار الحساب نشطًا هو الاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد قدره XRP واحد. أكدت XRPScan أن تعريف العنوان النشط يعتمد فقط على تلبية متطلبات هذا الرصيد.

يعني هذا التوضيح أن دفتر الأستاذ XRP يحسب جميع الحسابات ذات الحد الأدنى من الرصيد، بغض النظر عن نشاط المعاملات. يوضح التقرير أن النشاط غير مرتبط بتكرار المعاملات. بدلاً من ذلك، يعتمد فقط على قدرة الحساب على تلبية الحد الأدنى من رصيد دفتر الأستاذ XRP.

يعد تعريف العناوين النشطة أمرًا ضروريًا لفهم نمو الشبكة. تساعد شفافية XRPScan المستخدمين على فهم الحالة الحالية لدفتر الأستاذ XRP. يوضح هذا الإنجاز التطور المستمر لدفتر الأستاذ XRP واستخدامه في النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة.

